Le FC Wasmuël poussé vers la porte? "Pas si vite!", réplique le club

Un terrain de football, des courts de tennis ou même des terrains de pétanque… Installé à Hornu, c'est le Centre Interrégional Sport Délassement Rail Saint-Ghislain (CISDRS), dont la construction a été financée il y a plus de 50 ans par la SNCB. À l'époque, les budgets n'étaient pas aussi comprimés et les grosses boites publiques investissaient pour le bien-être de leurs travailleurs dans des projets comme celui-ci qui pourrait presque passer pour un ovni aujourd'hui.

Mais le CISDRS est toujours là. Propriété de l'État mise à disposition de la SNCB, il est en principe géré par une asbl composée de travailleurs du rail dont certains sont retraités. L'association y organise des activités pour les cheminots tout en mettant les infrastructures à disposition de clubs sportifs de la région dont les membres sont généralement liés aux chemins de fer. "Nous avons un club de tennis qui compte des cheminots", explique Marco Poggiali, président de l'asbl. "On a eu aussi des équipes de foot de corpo composées de cheminots. Nous mettons les infrastructures à disposition et en retour, les clubs nous donnent un coup de main pour l'entretien, la buvette ou encore l'organisation d'évènements."

Tout pourrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le CISDRS, son asbl et ses clubs sportifs. Mais depuis quelques mois, les gestionnaires du site doivent composer avec une équipe de foot manifestement invasive. "L'an dernier, à la demande de l'équipe des cheminots, nous avions accepté d'accueillir l'Athletic Quaregnon-Wasmuël, devenu le FC Wasmuël", poursuit le président de l'asbl. "Le club avait été éjecté de Quaregnon et cherchait un terrain. Nous avons accepté de les dépanner. Nous avons passé avec eux une convention précaire d'occupation pour un an. Le contrat est terminé depuis le 30 avril. Mais le club ne veut plus partir et annonce dans la presse qu'il sera là jusqu'en 2023. De plus, la cohabitation se passe mal. Le conseil d'administration de l'asbl n'est pas content d'eux. À cause de tous ces problèmes, l'équipe des cheminots ne veut plus jouer ici. À présent, on veut que le FC Wasmuël parte. Ils avaient déjà eu des problèmes du même genre à Quaregnon. Si on doit accueillir un club à l'avenir, ce sera uniquement des cheminots. Nous ne voulons plus travailler avec des clubs tiers."

L'asbl du CISDRS a donc contacté un huissier et va lancer une procédure judiciaire pour faire partir le FC Wasmuël. De son côté, le fondateur du club ne souhaite pas s'épancher en commentaires et laisse le soin à son avocat de régler l'affaire au tribunal. Mais Maurice Marchand tient tout de même à faire part de ses quelques vérités. "Nous irons en justice et c'est une affaire qui risque de durer longtemps, car l'asbl n'a pas respecté le contrat et elle connait des problèmes de gestion. Ils ne sont pas du tout en ordre et c'est pour cette raison que le club de cheminots est parti", réplique Maurice Marchand. "L'asbl n'en a que pour le tennis. Nous avons déjà été mis à la porte de Quaregnon pour des raisons politiques et à présent, on veut nous virer alors que nous avons investi pour l'entretien du terrain. Et on veut mettre à la porte nos 300 affiliés, dont de nombreux enfants? Nous avons de quoi nous défendre dans ce dossier, cela se réglera au tribunal. En attendant, nous allons reprendre la saison le 2 septembre."

L'affaire semble donc bien partie pour se régler devant la barre du tribunal. Et elle sera sans doute plus difficile à trancher qu'un hors-jeu de Benzema en finale de Ligue des Champions.