Chef des éditions DH Mons, DH Centre et DH Wapi

Plus de 2,6 millions d'euros pour construire un nouveau centre sportif de plein air à Hensies

A Hensies, les élus locaux et les sportifs ont sorti le champagne. Pas uniquement pour l'inauguration du concept estival "Hensies Plage" qui débute ce vendredi… Mais surtout parce que l'administration communale vient d'apprendre une excellente nouvelle : Un subside de quelque 2.668.050 euros pour la construction d'un tout nouveau "centre sportif de plein air".

"Il s'agit du plus gros projet de la législature", confie le député-bourgmestre Eric Thiébaut, qui ne cache pas son enthousiasme quant à la sélection du dossier hensitois parmi les 12 projets wallons retenus. "On s'en réjouit d'autant plus puisque c'était loin d'être gagné. L'appel à projets a reçu énormément de candidatures."

©D.R.

©D.R.

Le centre sportif de plein air sera construit sur le site actuel, à la rue de Chièvres, et abritera notamment la RUS Hensies. Côté timing, les travaux pourraient débuter en 2023, pour une inauguration en 2024, déjà. Concrètement, le projet comprend une kyrielle d'infrastructures et d'équipements, pour diverses disciplines sportives.

La construction d'un bâtiment central incluant une tribune, la buvette panoramique et les vestiaires

Le terrain de football naturel actuel, rénové, avec éclairage LED

Un deuxième terrain de football naturel, avec éclairage LED

Un terrain de football à gazon synthétique avec remplissage en Liège

Une zone d'échauffement en gazon synthétique en Liège

Un terrain de "Cecifoot" en gazon synthétique de 20*40 m avec éclairage LED

Une piste de jogging avec éclairage LED intelligent

Une aire de jeux pour enfants

Des terrains de pétanque

Un "fitness park"

Une aire de "street workout"

Une aire de tai-chi

Un parking de 89 places dont 3 places PMR.

Ce dossier s'inscrit dans l'appel à projets lancé en octobre dernier, lequel visait le financement d’infrastructures sportives partagées dans un contexte de partenariats entre les pouvoirs locaux, les établissements scolaires et les clubs sportifs locaux. Le montant maximum subsidiable pour chaque projet est de 3 millions HTVA. Le taux de la subvention régionale s’élève à 70 % du montant maximum subsidiable, le solde étant financé par le porteur de projet.

Les projets devaient démontrer leur volonté d’ouvrir l’espace sportif avec le cas échéant, la création d’un partenariat avec les établissements scolaires locaux, pour les périodes et heures scolaires et avec les acteurs sportifs locaux, en-dehors de celles-ci.