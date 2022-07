La cinquième édition d’Hensies Plage a commencé ce vendredi

L’événement Hensies plage est de retour depuis ce vendredi pour donner quelques airs de Bora-Bora à l’entité. Jusqu’au 20 juillet, de nombreuses activités seront organisées afin d’offrir un cadre balnéaire aux habitants de l'entité. L’asbl Symbiose se charge une nouvelle fois d’organiser l’événement. Alors que les premiers visiteurs ont pu se détendre sur la plage mise en place pour l’occasion, ils pourront profiter du show du DJ Daddy K en clôture de l’événement.

Châteaux gonflables, pédalos, cuistax, kayaks et bien d'autres choses attendent les visiteurs tout au long de l'événement. Pour cette cinquième édition, de nombreuses nouveautés ont également pris place. "Une pataugeoire a été installée pour accueillir les enfants présents à Hensies plage", indique Eric Thiébaut, bourgmestre de Hensies. "Des fontaines à eau et des sirops sont également disponibles gratuitement tout au long de l'événement. Un bar à cocktail similaire à ceux de la côte belge sera aussi installé."

Bien que le succès de l’événement dépend aussi beaucoup de la météo, pas moins de 10 000 personnes, 75 bénévoles et 50 sponsors y avaient pris part en 2019 avant que la crise sanitaire ne vienne tout chambouler. Cette année, l’événement pourra compter notamment sur deux week-ends chargés d'activités. Le Food Trucks Village prendra d’ailleurs place dès le vendredi 8 juillet. Le dimanche 17 juillet sera quant à lui dédié aux enfants avec notamment la présence des personnages Disney et un parcours de châteaux gonflables. La soirée de clôture sera endiablée grâce au DJ Daddy K et à Cover Mania. Un feu d’artifice suivra ces deux shows d’exceptions. Des bus anglais proposeront également des terrasses à l’étage.

Bref le retour d’Hensies plage s’annonce plus intéressant que jamais. Le lieu de 300 m2 sera accessible facilement à vélo, voiture et même à pied. Des parkings, bars et restaurations se chargeront d’accueillir les visiteurs au mieux. L’événement devrait également accueillir un concours de pétanque et peut-être de pêche, une brocante ainsi qu'une exposition de voitures d’occasion. L’entrée sera entièrement gratuite.