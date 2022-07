Lens: Des arbres remarquables abattus sans permis

Idéfix était-il un Ecolo avant l’heure ? En tout cas, il ne supportait pas de voir un arbre abattu. Pour les Verts de Lens, la chose est d’autant plus insupportable que les arbres en question sont remarquables et que leur trépas a été signé en dehors des clous, sans permis.

"Nous avons été interpellés par des riverains concernant l'abattage d'arbres situés à la rue Philogone Daras à Lombise", expliquent les élus Ecolo de Lens. "Après vérification, il apparaît que ces arbres sont considérés comme remarquables."

Il s’agit en effet de hêtres pourpres. La sève des Ecolos n’a fait qu’un tour, d’autant plus que ces arbres remarquables ont été abattus sans demande de permis préalable, ce qu’impose théoriquement la loi wallonne. Et pour couronner le tout, en pleine période de nidification. Certes, en Wallonie, la tutelle laisse le soin aux communes d’autoriser ou pas l’abattage d’arbres durant cette période. À Bruxelles en revanche, c’est tout simplement interdit, et on comprend que nos Ecolos lensois préfèrent les précautions de la région voisine.

"Il y avait des arbres appartenant à un privé, qui posaient problème", explique Isabelle Galant, bourgmestre de Lens. "Des branches étaient déjà tombées dans le cimetière voisin. C'est un problème de sécurité qui avait d'ailleurs déjà été évoqué au conseil communal. Le propriétaire a donc fait analyser par un expert l'allée des arbres concernés. Il est apparu que certains étaient malades et le propriétaire a donc pris la décision de les faire abattre. Il y a eu une expertise avant, ce n'était pas un abattage à travers tout. Le propriétaire lui-même n'était pas enchanté de devoir supprimer ces arbres."

Mais les Verts ne l'entendent pas de cette oreille. "Il y a une procédure bien précise qui n'a pas été respectée", poursuivent les élus d'opposition. "Nous sommes à la fois attristés et choqués par cet acte criminel." Pire, les Ecolos relèvent que d'autres arbres ont été marqués et craignent que le méfait n'en reste pas là.

La bourgmestre dit ne pas être au courant d'autres arbres qui devraient être abattus. Pour ceux qui ont déjà fait place nette, une intervention urgente était manifestement nécessaire. "L'intervention était motivée par des raisons de sécurité. Mais nous allons prendre contact avec le SPW pour régulariser la situation", conclut Isabelle Galant, ajoutant qu'il n'est pas exclu que l'autorité wallonne demande de replanter d'autres arbres.