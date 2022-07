Le Dour CampFest lance le Dour Festival 2022

Parmi les 250 artistes qui se produiront sur les huit scènes du Dour Festival, on pointera, entre autres, les DJ's Flume, Laurent Garnier, Vladimir Cauchemar, ainsi que Booba, Angèle, Roméo Elvis ou encore Vald.

Le Dour Festival est de retour après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire. L'événement musical dourois, créé en 1989 et qui en est cette année à sa 32e édition, la troisième sur le site des éoliennes de Dour-Quiévrain, annonce 250 artistes qui se produiront sur huit scènes: la "Last Arena", scène principale d'une capacité de 20.000 spectateurs, la "Balzaal", la "BoomBox", le "Labo", le "Rockamadour", "La Petite Maison dans la Prairie", "La Chaufferie" et le "Dub Corner".

Le coup d'envoi officiel du festival se fera le 13 juillet en fin d'après-midi sur quatre des huit scènes. Pour amplifier le retour dans l'actualité des festivals de l'été, les organisateurs de l'événement dourois proposent trois jours "d'échauffement" dans le cadre du "Dour CampFest", nouvel événement qui se déroule de lundi à mercredi sur le site du Festival, autour de "Soundsystems" avec, notamment, le collectif bruxellois 54 Yard, Ile-Legal, No Name, Underground Drum & Bass.

Parmi les 250 artistes qui se produiront sur les huit scènes du Dour Festival, on pointera, entre autres, les DJ's Flume, Laurent Garnier, Vladimir Cauchemar, ainsi que Booba, Angèle, Roméo Elvis ou encore Vald.

Lors de l'édition 2019 du Festival de Dour, quelque 50.000 personnes avaient participé chaque jour à l'événement qui annonce par ailleurs quelque 40.000 campeurs.