Dour Festival: déjà 20.000 entrées et aucun incident majeur selon la police

C'est déjà en quelque sorte le troisième jour du Dour Festival qui commençait plus tôt cette année avec le Camp Fest. Et pour la Police des Hauts Pays, les choses se passent plutôt bien. "Environ 20.000 entrées ont été comptabilisées depuis ce lundi, et à l'heure actuelle, aucun incident n'est à signaler, hormis quelques problèmes médicaux liés à la forte chaleur et à l'excès d'alcool", signale la police des Hauts Pays.

Mardi, 29 PV pour détention de stupéfiants ont été dressés et 3 autres pour suspicion de vente. Parmi ceux-là, un individu a été arrêté en possession d’un grand nombre de produits illicites. Il a été auditionné et une perquisition a été réalisée à son domicile à Liège. Le magistrat a été avisé et les devoirs sont en cours. Un individu a également été trouvé en possession de 50 pilules « Blue Punisher » dès son passage au premier portique de fouille. Il s’agit de pilules d'ecstasy très puissantes, contenant de fortes quantités de MDMA.

Côté circulation, tout roule. "Le flux de circulation pour cette première journée officielle de festival a été bien géré et tout est resté sous contrôle", commente la Police des Hauts Pays. 207 véhicules ont été contrôlés durant la soirée de mardi lors d'opérations coordonnées entre la zone de police Boraine, le service des douanes et la brigade de contrôle des taxes de la Région Wallonne. 15 conducteurs étaient sous influence.