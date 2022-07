Dour Festival: la Croix-Rouge veille au grain

Les festivaliers sont de plus en plus nombreux à prendre place au Dour Festival. Alors que les concerts du soir se préparent tout doucement, certains se reposent avant les festivités alors que d’autres ne perdent pas de temps pour profiter de l’ambiance du festival. Avec la chaleur et l’alcool, il n’est pas rare de voir des festivaliers solliciter l’aide de la Croix-Rouge, présente en nombre sur place pour répondre à tous ces besoins.

Cette année, ce sont en moyenne 170 volontaires secouristes qui se relaieront chaque jour sur le site. Alors que quatre équipes de premiers secours se déplacent sur le site depuis le Dour Campfest tout comme une ambulance qui reste en stand-by, le dispositif s’est complété ce mercredi avec la mise en service d'un poste médical chirurgical dans le Hall des sports à Elouges. Ce poste médical, véritable hôpital de campagne, sera opérationnel 24h/24h jusqu'au lundi 18h00.

"Quatre ambulances et un Smur seront en stand-by, une équipe d'intervention et une équipe premiers secours se déplaceront en permanence sur le site du camping, tandis que deux équipes d'intervention et six équipes premiers secours tourneront non-stop sur le site du festival", indique la Croix-Rouge de Belgique. "Le SISU, le Service d'Intervention psychosociale Urgente de la Croix-Rouge, est également présent depuis ce mercredi 9h à côté du poste médical des Eoliennes. Les intervenants du Sisu s'occupent de la prise en charge des accompagnants des personnes admises au poste médical ou de tout autre festivalier formulant une demande de soutien psychosocial."

Depuis le début du Dour Festival, les interventions se multiplient pour ce dispositif important de secours. Du petit bobo au malaise voire harcèlement, les équipes se tiendront à disposition des festivaliers jusqu’à lundi.