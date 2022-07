Dour Festival : les festivaliers se préparent à vivre leur second jour de festival

Le site des concerts du Dour Festival vient d’ouvrir ses portes pour le plus grand bonheur des festivaliers. Malgré tout, la plupart d’entre eux sont encore près de leur tente pour se reposer avant les concerts de ce soir. Nous sommes partis à leur rencontre en ce premier jour du Dour Festival.

Alors que certains font la sieste, d'autres finissent à peine de monter leur tente. Tout se passe dans une ambiance bon enfant où l'entraide ne tarde pas à prendre place. "Nous venons d'arriver, nous allons terminer de monter notre tente en vitesse pour ensuite rejoindre le site des concerts", confie un groupe de festivaliers. "L'ambiance est bonne et les voisins ont l'air sympas."

Le voisinage est en effet on ne peut plus important en ces cinq jours de festival qui se profilent. Tout semble bien se passer à ce niveau-là également. "Nous nous sommes réunis entre Belges et Français", indiquent d'autres festivaliers. "Nous nous sommes rencontrés lors des premières heures du festival, tout s'est très vite bien passé. Nous prenons donc des verres ensemble en attendant les concerts du soir."

Un point de désaccord survient néanmoins au moment d’aborder la line-up du Festival de Dour. Alors que certains attendent impatiemment la venue de Booba ce soir, d’autres ne veulent pas entre parler du "Duc". Il n’y a tout de même aucun doute sur le fait que tout le monde trouvera son bonheur tant la line-up est riche et variée en artistes de tous les styles.