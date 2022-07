Dour Festival : 41 750 visiteurs comptabilisés ce jeudi

La journée et la soirée ont à nouveau été calmes.

Plus les jours passent plus les visiteurs sont nombreux au Dour Festival. Un total de 41.750 visiteurs a été comptabilisé ce jeudi. La journée et la soirée ont tout de même à nouveau été très calmes. Seules deux arrestations administratives pour troubles de l’ordre public ont été effectuées. Au niveau médical, 1.340 entrées au poste médical avancé depuis le premier jour du CampFest ont été comptabilisées dont 550 sur les dernières 24 heures. Aucun cas grave signalé.

Les automobilistes se sont également montrés assez calmes lors de la soirée du 14 juillet. Sur 169 véhicules contrôlés, seuls 17 conducteurs étaient sous influence. Dix retraits de permis de 15 jours et deux défauts de contrôle technique sont également à signaler. Au total, 19 PV de roulage, deux perceptions immédiates, 110,19 grammes de marijuana, deux grammes de cocaïne, 1,15 gramme de MDMA, neuf pilules de XTC, 4,5 grammes de kétamine et un joint ont été retrouvés dans les véhicules.

Le montant total des transactions pour stupéfiants s’élève à 3.825 euros, celui des taxes à 13.133 euros et les amendes impayées s’élèvent à 6.100 euros. Les contrôles ont été réalisés en coordination avec la police Boraine, le service des douanes et la brigade de contrôle des taxes de la Région Wallonne.