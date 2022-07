La chaleur principale ennemie des festivaliers du Dour Festival

Le soleil continue de donner chaud aux festivaliers du Dour Festival qui tentent tant bien que mal de trouver des solutions. Alors que pendant la journée, bon nombre d’entre eux ont trouvé des solutions, c’est nettement plus compliqué lorsqu’il s’agit de dormir. Les nuits sont donc souvent très courtes à Dour.

"Depuis lundi, je dors à peine deux, trois heures par nuit. On va coucher relativement tard et le soleil donne sur notre tente relativement tôt. Cela devient rapidement insoutenable nous obligeant à quitter la tente", confie un festivalier. "En journée le soleil donne encore plus. On tente de se rafraîchir et de se passer régulièrement de la crème solaire mais cela n'a pas suffit à éviter les coups de soleil. Cela reste quand même plus vivable la journée que le matin dans la tente."

Les styles sont assez riches et variés sur le site du Dour Festival où chacun a sa solution anti-soleil. Alors que les classiques : casquette, bob, bikini ou encore lunettes de soleil sont de sortie, un look assez particulier se démarque assez vite chez les campeurs. "Nous avons trouvé une solution pour éviter les coups de soleil", annonce un autre festivalier. "Je pose un T-shirt sur ma tête avant de mettre ma casquette par-dessus. Mon cou et ma tête sont ainsi protégés du soleil. Par contre au niveau chaleur ce n'est pas l'idéal mais au moins je ne me retrouve pas totalement brûlé."

Outre les festivaliers, les bénévoles souffrent aussi de la chaleur. Certains sont pourtant contraints de rester au même endroit toute la journée sans pouvoir se mettre à l'ombre. L'eau et la crème solaire figurent alors comme les meilleurs alliés. "J'ai une petite tonnelle pour me mettre à l'ombre mais lorsque le soleil tape, ça devient rapidement un sauna", indique un steward. "Je préfère donc parfois rester au soleil. Je vois pas mal de personnes totalement brûlées au soleil alors que je reste encore relativement blanc. Je ne vais pas m'en plaindre."

Bref, alors qu’aucun incident majeur ne survient jusqu’à maintenant au festival, le principal ennemi des festivaliers est donc le soleil. La plupart préfèrent tout de même pouvoir passer l’événement au sec plutôt que de voir la pluie débarquer. La Croix-Rouge se tient quant à elle prête à intervenir en cas de demande des festivaliers.