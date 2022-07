Dour Festival : 940 entrées au poste médical recensées en 24 heures

Le Dour Festival continue ! Lors du jour 6, 40.200 entrées ont été comptabilisées. Aucun incident majeur n’est encore survenu. Au niveau de l’ordre public, trois arrestations administratives, dont un festivalier agressif à l’égard du personnel de la Croix Rouge, et une personne contrôlée pour vol d’au moins 8 GSM et faisant l’objet d’une ordonnance de capture de 3 ans ont été réalisées.

Du côté médical, un total de 2.280 entrées au poste médical avancé, dont 940 au cours des dernières 24 heures ont été faites. Aucun cas grave recensé. Lors de l’opération de contrôles de circulation effectuée en soirée, 3 arrestations judiciaires pour deal de stupéfiants et une saisie judiciaire de deux véhicules ont été réalisées.

Deux personnes interpellées dans un véhicule en possession de 147 pacsons de cocaïne (89,02 grammes) et une autre a été interpellée dans un véhicule en possession de 295 pilules d’ecstasy et 33 grammes de cannabis. Plusieurs conduites sous influence (19) et détention de marihuana (264,05 gr) ont été recensées.

Au total, 175 véhicules ont été contrôlés. 19 conduites sous influence et 12 retrait de permis de 15 jours ont été effectués. 21 PV Roulage, 6 perceptions immédi-ates, deux enlèvements de véhicules, 264,05 grammes de Marijuana, 89,02 de cocaïne, 295 pilules XTC, 2,20 grammes de kétamine et trois joints ont été retrouvés.

Deux personnes signalées et deux armes ont également été retrouvées. Trois arrestations judiciaires et administratives ont eu lieu. Les transactions totales pour stupéfiants s’élèvent à 2.025 euros, pour les taxes à 9.147 euros et pour les amendes impayées à 1.200 euros.

Les contrôles ont été réalisés en coordination avec la police Boraine, le service des douanes et la brigade de contrôle des taxes de la Région Wallonne.