Jurbise: La fête nationale sera à nouveau célébrée dans le parc communal

À Jurbise, la fête nationale compte. Voilà plusieurs années que ce jour spécial pour les Belges est célébré en grande pompe dans le parc communal, attirant plus de 8.000 participants. Le covid en avait décidé autrement ces deux dernières années. Mais cette fois-ci, la commune compte bien rattraper le temps perdu et prévoit donc de mettre les petits plats dans les grands pour ce 21 juillet.

Pour cette 13e édition en effet, on trouvera à Jurbise un riche programme d'animations. Il y aura des activités ludiques et sportives: balades à vélo ou en calèche, château gonflable, initiation aux échecs, sculptures sur ballons et grimages, jeux de société, tournoi de pétanque ou encore démonstration de breakdance.

Le 21 juillet étant une fête, des activités festives sont également prévues. On trouvera aussi dans le parc des attractions foraines, des bars et des foodtrucks. Des animations musicales sont par ailleurs programmées avec notamment le Petit Jojo qui reprend les tubes du Grand ou encore Chœur de Rocker, groupe d'une cinquantaine de choristes qui reprend les grands standards du rock.

Enfin, que serait une fête nationale sans feu d'artifice? Aux alentours de minuit, le ciel de Jurbise s'illuminera avec un grand spectacle pyrotechnique, "Retour vers années 80", concocté par ArtEventia.