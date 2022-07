Canicule: La Ville de Saint-Ghislain restreint l'accès aux services communaux

Les horaires sont adaptés lundi et mardi en raison des fortes chaleurs.

Le coup de chalumeau qui affole déjà les thermomètres dans le sud de l'Europe gagne la Belgique qui passe en code orange. Des maximas autour des 35 degrés sont attendus ce lundi, ils pousseront même jusqu'à 39 degrés mardi. Sans détour, l'IRM prévoit "une chaleur accablante".

La Ville de Saint-Ghislain prend donc ses dispositions. Aujourd'hui et demain, l'accès aux services communaux va être restreint. "En raison des températures particulièrement élevées annoncées pour ces prochains jours, l'ensemble des services de l'Administration communale, en ce compris la Direction financière et la bibliothèque, ne seront exceptionnellement pas accessibles au public les lundi 18 et mardi 19 juillet à partir de 14h", a communiqué la Ville.

Mieux vaut en tenir compte si vous avez des démarches administratives. Notons que le retour à la normale reste bien prévu dès mercredi alors que des températures moins étouffantes sont attendues.