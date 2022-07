Colfontaine: Deux mois de travaux à la rue des Alliés

Des travaux sont attendus à la rue des Alliés à Colfontaine. En effet, la SWDE doit procéder au remplacement de conduites d'eau. Le début du chantier est attendu la semaine du 27 septembre et la durée des travaux est estimée à deux mois environ. Sous réserve évidemment d'intempéries ou autres imprévus.

Le chantier porte sur un tronçon de la rue des Alliés uniquement, à savoir la partie allant du carrefour de la Place de Wasmes jusqu’à la rue du Moulin. Ces travaux auront forcément un impact sur la mobilité puisque la circulation sera interdite sur le tronçon en chantier.

La commune de Colfontaine indique qu'un plan de déviation sera mis en place. "Ainsi, la rue de la Planquette sera mise en sens unique, dans le sens de la descente, permettant la circulation en direction de la rue des Alliés, vers la partie non concernée par les travaux. La Place de Wasmes sera toujours accessible via la rue de la Station et l'avenue Schtweitzer", précisent les autorités communales.

Le chantier aura aussi un impact sur les transports en commun. "Concernant le passage de la ligne TEC, l'arrêt de bus de la rue des Alliés sera provisoirement supprimé", poursuivent les autorités communales. "Une déviation de la ligne sera mise en place et se fera par l'avenue Schweitzer, via l'axiale boraine, rue du Plat Rie, Rieu du Cœur, rue de Maubeuge et Place Fauviaux. Un arrêt provisoire sera placé entre la rue de la Boule et la rue Van Gogh."

Notons enfin que toute personne désirant avoir des informations complémentaires sur ces travaux est invitée à contacter le secrétariat du service technique en téléphonant au 065/88 73 72.