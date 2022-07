"40 degrés, c'est une grande souffrance": comment les refuges soulagent leurs pensionnaires canins

Si les humains souffrent de la chaleur, les animaux aussi. Dans les refuges, la canicule contraint les bénévoles à s'adapter et à bousculer les habitudes des pensionnaires canins. Exemple à l'Étoile de Bonté à Quaregnon: "On ne met plus les chiens en parc de promenade l'après-midi car il fait vraiment trop chaud, mais le matin quand la température reste bonne et qu'il y a de l'ombre", explique Philippe Langellé, responsable du refuge. Comme dans beaucoup de refuges, une grande partie du sol est minéralisé, comme c'est le cas du parc de promenade, qui est en béton. "Au soleil, c'est beaucoup trop chaud."



Pour les chiens dont la cage est exposée au soleil, les bénévoles font en sorte que ceux-ci puissent aller en zone d'ombre. Au cours de la journée, une attention particulière est prêtée à l'hydratation et au rafraichissement des chiens. "On passe plus souvent pour recharger leur gamelle en eau. On remplit aussi d'eau des "coquillages" où ils peuvent aller faire trempette. On met aussi des friandises dans de l'eau, que l'on met au congélateur. Ils lèchent ensuite ça comme s'ils avaient une crème glacée. Pour les chiens qui aiment ça, on les arrose de temps en temps au brumisateur. Ceux qui ont le poil long, comme certains bergers allemands ou les huskys, aiment généralement et vont spontanément dans l'eau, la tête compris."

Pour ces derniers, les épisodes caniculaires sont particulièrement difficiles à vivre. "Ce sont des chiens habitués au froid. Quand il gèle -15°C, ils sont dehors. 40°C à l'ombre, c'est une grande souffrance pour eux." Des chiens qui n'ont rien à faire sous nos latitudes, mais qui furent à la mode dans un passé très récent, et dont certains se retrouvent désormais à croupir, voire rôtir en cage. "C'est comme toute mode: quand elle passe, on jette, et ces chiens se retrouvent en refuge", se désole Philippe Langellé.

Qui dispose de peu de moyens pour soulager la peine des pensionnaires. "On fait avec les moyens du bord, on n'est pas un refuge de luxe." Chez les bénévoles aussi, on s'est adapté: "le matin, on commence plus tôt et on se concentre sur les travaux plus lourds comme les nettoyages des cages et l'après-midi sur les tâches plus légères."

Les épisodes de forte chaleur se multipliant, les responsables et bénévoles du refuge ont acquis les réflexes de canicule. Mais à court ou moyen terme, il importera de revoir la configuration du refuge. "Je réfléchis notamment à créer plus de zones ombragées autour de l'espace de promenade. Nous devons nous adapter un maximum à ces nouvelles conditions climatiques", conclut Philippe Langellé.