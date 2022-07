Le bruit du Dour Festival peu dérangeant à Hensies, un peu plus à Quiévrain

Le Dour Festival s’est conclu ce dimanche sur un beau succès global puisque pas moins de 223 000 entrées ont été recensées sans que d'incidents majeurs soient à déplorer. Le bruit aura tout de même fait parler de lui lors de l’événement. Les habitants de Mons, Frameries voire même Ath et Braine-le-Comte pouvaient entendre le son des basses les empêchant de trouver le sommeil.

Quid des communes avoisinantes ? Bien que les habitants de Quiévrain et Hensies bénéficient de tarifs avantageux pour pallier au bruit qu'entraîne le Dour Festival, ont-ils vraiment été dérangés ? Cela ne semble pas vraiment avoir été le cas. "Le bruit n'était pas vraiment dérangeant à Hainin", indique Clément. Des propos confirmés par cet autre habitant. "Nous n'entendions pas trop de bruit à Thulin. J'ai un enfant de moins de 12 ans qui n'a pas non plus été dérangé."

Du côté de Quiévrain, le son des basses se faisait davantage entendre sans déranger outre mesure les habitants. "Personnellement le bruit ne me dérangeait pas. Ma femme râlait un peu plus mais je lui ai donné des boules Quies et cela allait mieux", confie Jacques. "On entendait du bruit mais on a l'habitude maintenant. Cela ne nous dérange donc plus vraiment", ajoute Brigitte.

Les tarifs avantageux ont quant à eux eu de quoi séduire ces habitants qui n'ont pas hésité à en profiter. Bien que les réductions soient légèrement moindres qu'à Dour, cela ne semble pas non plus les déranger plus que cela. "J'ai été un jour mais sur un coup de tête donc je n'ai pas profité de la réduction. Cela ne me dérange pas qu'à Dour les tarifs soient plus avantageux, tout est bon à prendre", explique Clément. "J'étais bénévole donc je n'ai rien payé", ajoute cet habitant de Thulin. "Je vais chaque année au festival grâce au tarif avantageux, je ne m'en plains donc pas", confie Jacques. Quant à Bénédicte, tarif avantageux ou pas, le festival n'est pas fait pour elle !

Bref, le bruit des basses semble plus déranger les habitants des communes plus éloignées, probablement moins habitués et plus surpris d’entendre le Dour Festival de chez eux. Les riverains sont quant à eux plus préparés et prêts à faire un effort pour quelques jours.