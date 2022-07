Festival de Dour: un mois pour démonter un site de 170 hectares

Le festival de Dour a beau être terminé depuis dimanche, l'animation est loin d'avoir disparu sur le site. Depuis lundi, ce sont de 500 à 550 personnes qui s'activent à démonter scènes, chapiteaux, structures...répartis sur une surface de 170 ha. Comme chaque année, plusieurs semaines seront nécessaires pour effacer toutes les traces d'un événement XXL qui a attiré 223 000 festivaliers sur 5 jours.

"Généralement, c'est le gros rush dans les premiers jours, tout le monde arrive pour démonter, mais ici ça se calme un peu", explique Damien Dufrasne, directeur du festival. Le démontage se fait généralement en trois temps: "un, les fournisseurs démontent eux-mêmes leurs structures. Ensuite, l'environnement ramasse les déchets, et enfin la régie démonte les barrières, etc."

La canicule qui s'est abattue juste après le festival n'a pas empêché d'avancer, même si le travail a été adapté. "On a fait travailler les gens dans des zones ombragées ou sous chapiteau pour être à l'abri du soleil. Et mercredi, nous n'avons pas été concernés par les orages, on alternait entre pluie et rayon de soleil avec de biens meilleures températures."

Les opérations avancent bien, notamment concernant le nettoyage: "une partie du terrain et deux campings sont finis. On espère avoir tout fini pour le 10 août, qui est généralement notre date butoir." L'équipe du Dour Festival doit composer avec les congés du bâtiment pour certains éléments loués à des entreprises concernées par cette période. "Le pont qui surplombe la route ne sera pas démonté avant le 4 août, parce que les éléments ne seront pas repris avant."

Certains chiffres donnent le tournis: 44 kilomètres de barrières, 6500 m² de plaques de roulage, 4 kilomètres de plaques PMR...que des entreprises doivent venir rechercher, mais certaines prendront leur temps. "On nous a livré très à l'avance les barrières de chantier qu'on a dû stocker dans des hangars à nos frais. On devra à nouveau les stocker après le démontage puisqu'elles ne seront pas enlevées avant la mi-septembre. C'est un surcoût pour nous puisque cela représente l'équivalent de 80 semi-remorques pour transporter et entreposer 6000 m² de barrières et d'accessoires. Mais on n'a pas le choix, on doit s'adapter, c'est devenu un leitmotiv."