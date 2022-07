U.P.

Frameries: la Nuit des étoiles revient le 5 et 6 août au Spark'oh!

La nuit des étoiles, c'est l'Evénement du premier week-end d'août sur le site de Spark'oh à Frameries, attendu par les amoureux de la Voie lactée. Tellement attendu que, à peine annoncée, la nocturne d'observation affiche déjà complet! Trois jours auront suffi pour que toutes les places (gratuites) trouvent preneurs. Il faut dire que les amateurs attendent l'événement avec impatience: cette nuit d'observation n'a plus eu lieu depuis 2019, annulée en 2020 à cause du Covid et en 2021 suite au mauvais temps. L'impatience est donc forte chez ceux qui aiment avoir la tête dans les étoiles.

Mais la Nuit des Etoiles au Spark'oh, ce n'est pas qu'une nocturne. Des activités sur l'Astronomie sont également prévues en journée les 6 et le 7 août. Six animations "astro" sont prévues durant ces deux jours, parmi lesquelles un dévoilement des secrets du Zodiaque, la fabrication d'aurores boréales, les arcs-en-ciel...Un planetarium gonflable permettra aussi de découvrir les constellations et les légendes qui les entourent.

Durant deux jours, un "village astro" permettra d'observer le ciel avec le club d’astronomie Olympus Mons. Chaque après-midi, le club d’astronomie de l’UMons proposera des observations diurnes et la découverte d’instruments astronomiques. Rendez-vous dans la plaine de jeux de 13h00 à 17h00. Quant à la nocturne, elle débute à 18h30, avec une conférence sur les trous noirs en apéritif de l'observation, qui débutera dès que la pénombre tombera. Mais les personnes en possession du précieux sésame le savent déjà...

Pour réserver ses places pour les activités diurnes: https://sparkoh.be/

Pour ceux qui veulent néanmoins participer à une séance nocturne, il existe un plan B: la veille, le vendredi 5 août, les animateurs d'Olympus Mons seront présents à Bavay (France), au sein des ruines gallo-romaines…Les détails pratiques seront communiqués sur la page du club d'astronomie.