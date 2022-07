La commune de Hensies candidate aux subsides du projet "Cœur de village" pour la rénovation de sa place communale

Entre 200 000 et 500 000 euros de subsides pourraient être octroyés.

La place communale de Hensies pourrait bien faire peau neuve. La commune s’est en effet portée candidate pour l’obtention de subsides dans le cadre de l’appel à projets "Cœur de Village" de la Wallonie. Dans le cadre du plan de relance de la Wallonie, le Gouvernement wallon avait décidé de mettre sur pied un appel à projets visant à soutenir les communes moins densément peuplées.

Un budget global de 35.000.000 € répartis sur 5 ans (2022-2026) a été dégagé par le Gouvernement wallon dans le cadre du Plan de relance pour la Wallonie en vue de permettre aux communes lauréates du présent appel à projets de bénéficier d’une subvention de minimum 200. 000 € et de maximum 500.000 € visant à réaliser principalement des investissements en matière d’infrastructures Des dépenses de fonctionnement pourront toutefois également être considérées comme éligibles à concurrence de 10 % maximum du montant total des dépenses admises à la subvention. Le taux d’intervention de la Région wallonne s’élève à 80 % des travaux subsidiables, le financement complémentaire étant apporté par la commune.

Les objectifs de ce plan de relance sont multiples. "Le plan de relance doit permettre de concevoir des espaces publics cohérents, aménager des bâtiments et/ou des espaces publics fonctionnels et polyvalents, concevoir des bâtiments et/ou des espaces publics durables pouvant être entretenus à moindre coût, concevoir des espaces publics perméables et facilitant l'infiltration des eaux pluviales et de ruissellement, renforcer la sécurité pour tous dans l'espace public ou renforcer la communication", indique la Région wallonne.

La commune de Hensies a donc validé sa candidature lors du dernier conseil communal. Si la candidature est retenue, la place communale pourra faire peau neuve.