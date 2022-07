La Bouverie: Un grand week-end festif et ludique au profit du Télévie

Depuis plusieurs années à travers tout le pays, les activités se multiplient pour récolter des dons au profit du Télévie. Le village de La Bouverie entend apporter sa pierre à l'édifice sans faire les choses à moitié. L'administration communale de Frameries met ainsi en place un grand événement du 19 au 21 août, "La Bouverie, Faites vos jeux". Au programme, une foule d'activités pour les petits et les grands. Tous les bénéfices seront reversés au profit du Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) à travers le Télévie.

Ce week-end ludique commencera par un grand blind test le vendredi soir. Maximum 6 personnes par équipe et un prix de 5 euros par participant. Le samedi 20 août, de 10 à 17h, un tournoi humoristique et sportif sera organisé. Mêmes conditions que pour le blind test. De nombreuses épreuves parfois décalées, attendent les participants: baby-foot géant, course de planche à ski, tir à la corde, basket-ball ou encore air badminton. À 16h, une course sera proposée gratuitement pour les enfants de moins de 12 ans. La journée sera ponctuée par une balade en véhicules anciens ainsi qu'un concert de Mister Cover Junior à 20h30 pour cinq euros.

Le dimanche une randonnée vélo familiale prendra le départ à 10h pour une distance de 20 kilomètres et une participation de 2 euros. Même tarif pour les randonnées pédestres de 6 ou 10 kilomètres. Les départs seront libres, entre 10 et 13h. Un concours de pétanque sera aussi organisé entre 11 et 17h, avec une inscription de 10 euros par équipe. L'après-midi sera dansant avec la participation de Pat Burns and the Strangers qui proposera le meilleur des années 60. Entrée gratuite. Ajoutons que le food truck Pasta and Co sera de la partie durant les trois jours et proposera des cornets de pâtes, des arrosticini et des burgers méditerranéens.

Un beau week-end en perspective donc au Parc communal de La Bouverie, avec des prix suffisamment accessibles pour rameuter du monde tout en nourrissant l'espoir de récolter une belle somme pour le Télévie si la mobilisation est importante. Le bourgmestre de Frameries n'en espère pas moins. "L'enjeu social et les valeurs de solidarité et d'échange sont au cœur de notre action ! Cette nouvelle organisation de soutien au Télévie permettra à l'ensemble des citoyens de se réunir de manière conviviale autour d'une cause qui nous touche toutes et tous, de près ou de loin. Nous comptons sur le plus grand nombre d'entre vous pour faire avancer la recherche et surtout, faire gagner la vie !", conclut Jean-Marc Dupont.