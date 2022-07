L’hôpital ÉpiCURA obtient l’accréditation "Or"

Le centre hospitalier ÉpiCURA obtient l’accréditation "or", un label de qualité et de confiance pour ses patients.

L’hôpital ÉpiCURA a récemment obtenu une accréditation "Or" de l’organisme Accréditation Canada, qui atteste de la qualité et de la sécurité des soins proposés aux patients. Il s’agit d’une méthode d’évaluation externe menée par un organisme indépendant habilité. Elle fait référence à une démarche professionnelle par laquelle un établissement de soins apporte la preuve qu’il satisfait dans son fonctionnement et ses pratiques, à un ensemble d’exigences formalisées présentées sous forme de référentiel.

Le centre hospitalier a entamé sa démarche d'accréditation en 2018 ; un chemin semé d'embûches en raison de la crise du Covid-19. "La crise a imposé un délai supplémentaire au processus d'accréditation, contraignant Accréditation Canada à repousser les visites d'évaluation programmées au sein de l'institution", indique l'hôpital. "La pandémie, bien que très éprouvante, n'a cependant pas découragé les équipes du groupe hospitalier. Le personnel a gardé le cap et continué vaille que vaille à œuvrer au quotidien à l'amélioration des pratiques, tous départements confondus, déployant toute son énergie au service de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, Covid et non-Covid. Un peu plus tard que prévu, cette constance dans le professionnalisme des équipes est désormais récompensée."

François Burhin, le directeur général de l'établissement est évidemment heureux : "" Nous ne pouvons que nous réjouir de l'obtention de cet agrément, qui atteste officiellement de la qualité et de la sécurité des soins qu'EpiCURA prodigue à ses patients. Il s'agit d'une belle reconnaissance pour les quelque 3000 professionnels qui œuvrent au quotidien à EpiCURA. C'est grâce à eux que le groupe hospitalier est une référence dans le paysage hospitalier belge et une institution de confiance pour les patients !"

Outre la reconnaissance et la fierté que l’accréditation insuffle au personnel de l’institution, elle participe à la démonstration qu’EpiCURA est un groupe hospitalier de confiance, offrant une dimension qualitative et sécuritaire à chaque étape de la prise en charge de la population des bassins de soins de Mons-Borinage et d’Ath.