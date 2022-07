Honnelles vivra au rythme du Leû Festival les 2, 3 et 4 septembre

Les arts de la scène seront à l’honneur à Honnelles les 2, 3 et 4 septembre prochains lors du Leû Festival. Une pléiade d’artistes seront ainsi à l’affiche pour faire découvrir leur art au grand public. Ce programme de fête commencer le vendredi 2 septembre par le concert de Nicolas Moro, un artiste indépendant ayant la volonté d’évoluer hors du temps et des modes.

Le site rouvrira ses portes le samedi dès 13h30 avec un programme bien fourni. Il commencera à 14h par Scènezenvies, Under the Stars, qui plongera les visiteurs dans une émission de télé-réalité. Bernard Massuir prendra ensuite le relai à 15 et 17h avec son spectacle Tutti Canti. Le théâtre de rue et de musique sera alors à l’honneur. A 16h15 et 17h45, la chanson sera encore reine puisqu’Airblow proposera ses Musicality is the Key. La compagnie Balance-toi et le Thungstène Théâtre complèteront la programmation.

Le festival se clôturera le dimanche par une programmation toujours aussi fournie. Le site sera accessible dès 11h. Il sera alors possible de rêver par l’intermédiaire du spectacle de Bloutch. A 13h30 et 14h30, la compagnie des Six Faux Nez prendra le relais bien accompagnée de ses marionnettes. La magie sera ensuite à l’honneur grâce à Truc et Compagnie. Les compagnons pointent et leur spectacle partir en paix, Rauxa Cia et "sa crise de l’imagination" ainsi que les Fanfoireux accompagneront les visiteurs jusqu’à la clôture de l’événement.

Le prix d’entrée au festival sera de 8 euros. La programmation complète est à découvrir sur le site internet du Leû Festival.