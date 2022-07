Saint-Ghislain: Les candidatures pour le budget collaboratif sont ouvertes

Envie d'un potager collectif, d'une aire de jeux, d'un hôtel à insectes ou d'une fête des voisins dans votre quartier? Avec le budget collaboratif, ces projets et un tas d'autres pourraient prendre forme. La Ville de Saint-Ghislain a lancé pour la première fois la formule avec une enveloppe globale de 50.000 euros, et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 septembre.

Les collectifs ou groupements de citoyens saint-ghislainois composés de minimum 3 personnes physiques, âgées de minimum 16 ans et domiciliées à des adresses différentes à Saint-Ghislain. Tout comme les ASBL qui ont leur siège social dans la Cité de l'Ourse. Pour rappel, les projets déposés doivent toucher à l'environnement, le social et/ou le cadre de vie.

Concrètement, comment lancer son projet? Un dossier de candidature doit être complété et remis avant le 30 septembre. Il est disponible en version papier auprès de l'administration communale. Ou en ligne sur Fluicity. Une fois passée la date de remise, l'ensemble des dossiers sera soumis à une analyse technique, juridique et financière. "Cet examen sera réalisé par un jury composé du coordinateur du budget collaboratif, du coordinateur du Plan de Cohésion Sociale (PCS), de 3 agents communaux désignés par le Collège ainsi que de 4 citoyens saint-ghislainois", précisent les autorités communales. "Les projets recevables et reconnus comme réalisables seront soumis au vote des citoyens, avant concrétisation sur le terrain des initiatives lauréates."

Last but not least, il est possible d'obtenir un rendez-vous avec le coordinateur du budget collaboratif pour être aiguillé dans les démarches. Le parcours à suivre se veut relativement simple et le règlement est déjà assez complet. Mais pour être sûr que chaque citoyen puisse tenter sa chance et que l'entreprise du budget collaboratif soit la plus démocratique possible, des informations peuvent être obtenues auprès du responsable du projet par téléphone au 065 76 20 04 ou à budget.collaboratif@saint-ghislain.be.