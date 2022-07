Trois habitations fortement endommagées par un incendie à Quaregnon

U.P.

Un important incendie s'est déclaré hier en fin de soirée à la cité Henri Béquet à Quaregnon. Le feu s'est déclaré dans une habitation, le n°34, et s'est ensuite propagé aux deux maisons voisines, les 32 et 36, avant que les pompiers ne parviennent à maîtriser l'incendie. On ne déplore aucune victime, les occupants des trois habitations touchées ayant été évacués à temps.

Dix personnes ont dû être relogées. Cinq ont pu être pris en charge par des proches: une dame d'une soixantaine d'années, qui a trouvé refuge chez son fils et une famille de quatre personnes qui a pu passer la nuit chez une proche. Une autre famille de cinq personnes a été relogée grâce au Dispositif d'Urgence Sociale dans un logement d'urgence à Boussu.

"L'habitation où le feu a pris est inhabitable", nous précise le bourgmestre de Quaregnon Damien Jenart. Quant aux deux autres habitations touchées, elles ont été sérieusement endommagées et ne seront pas habitables dans un futur proche. Une quatrième habitation, le n°30, a également été touchée: "les pompiers avaient conseillé à leurs occupants de ne pas dormir là hier soir."

Les habitations touchées appartiennent toutes au Logis Quaregnonais, la société communale de logements publics. Il lui appartiendra donc de reloger les locataires sinistrés. La cause précise de l'incendie reste à déterminer, mais elle est accidentelle selon toute vraisemblance. "Il n'y avait rien de branché dans la maison quand l'incendie s'est déclenché, hormis la télévision qui était allumée."