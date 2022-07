Quaregnon: Une pastille pour le stade Louis Piérard, mais pas de travaux en vue

C'est dans un stade érigé en 1952 et pour le moins vétuste que le Borina évolue cette saison. Des travaux de rénovation seraient bien nécessaires, mais la marge de manœuvre de la commune de Quaregnon est limitée.

La députée Jacqueline Galant a interrogé la ministre wallonne du Patrimoine sur cet épineux dossier du stade Louis Piérard pour voir si la situation pourrait se débloquer plus vite que prévu. On parle pour l'heure d'un état des lieux en … 2025. Ce qui renvoie d'éventuels travaux de rénovation aux calendes grecques.

"Le stade, patrimoine classé par la Région wallonne, devient de plus en plus vétuste et se dégrade assez dangereusement. Face à cette situation, la commune ne peut rien entreprendre comme travaux malgré plusieurs dossiers qui auraient été envoyés au niveau de l'administration wallonne. Apparemment, un état des lieux serait prévu en 2025", a rappelé Jacqueline Gallant en interrogeant la ministre.

Et la députée de souligner que la situation est inconfortable pour le club et les jeunes qui évoluent dans le stade. Elle demande également si l'état des lieux pourrait être avancé et si la ministre du Patrimoine compte intervenir.

Mais les premiers coups de pioche ne semblent pas prévus pour tout de suite. Le stade Louis Piérard n'est pas classé ni comme monument ni comme site. Il est cependant inscrit à l'inventaire du patrimoine immobilier culturel avec l'apposition d'une pastille, ce qui fera une belle jambe aux footballeurs qui y évoluent. En effet, Valérie De Bue précise: "L'attribution d'une pastille confère au stade Louis Piérard un premier degré de reconnaissance patrimoniale à l'échelle locale, mais ne confère pas à l'AWaP les moyens d'intervenir, techniquement ou financièrement."

De fait, le patrimoine wallon ne repose pas uniquement sur des églises du Moyen-Age ou de belles sculptures de la Renaissance. Dès le début de son mandat, la ministre s'est ainsi penchée sur le patrimoine moderne. Mais de là à voir le stade Louis Piérard classé… "Les plus significatifs d'entre eux bénéficieront peut-être d'un classement, mais il s'agira là de la conséquence d'une importante reconnaissance patrimoniale, à la fois collective et institutionnelle, au regard de la qualité de l'ensemble du corpus wallon. La sélection de ces biens sera, in fine, très stricte et le devoir de maintenance des propriétaires envers eux, indissociable de leur pérennité", conclut Valérie De Bue, laissant peu d'espoir à une intervention rapide au stade Louis Piérard.