Dour : plusieurs chantiers d’entretien de voiries prévus avant la rentrée

L’été n’est pas synonyme de vacances pour tout le monde. C’est le cas à Dour où de nombreux ouvriers seront à pied d’œuvre pour boucler quelques travaux d’entretien de voiries avant le début de la rentrée. Les rues du Rossignol, de la Tannerie, Decrucq sont concernées tout comme la réalisation du parking de la rue Leman et de l’accès vers l’école du Centre.

Plusieurs chantiers prendront place dès la semaine prochaine. C'est le cas de ceux de la rue de la Tannerie et de la rue Decrucq qui débuteront ce lundi premier août pour prendre fin le 19 août prochain. "Le raclage de l'ancien hydrocarboné, la mise à niveau des taques de chambres de visite et/ou trappillons, le redressement d'éventuelles bordures et l'asphaltage de la rue sont prévus à la rue de la Tannerie", indique Sammy Van Hoorde, échevin des Travaux à Dour. "Le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits. Une déviation des véhicules s'effectuera par les rues du marché, Rossignol, Grand-Place, Delval et Pairois."

Le chantier de la rue Decrucq prévoit les mêmes aménagements. Le stationnement et la circulation des véhicules seront donc également interdits. Un accès limité aux riverains sera assuré. La déviation des véhicules de -7T5 sera établie par les rues de l’Athénée, de l’Yser et Delval. La rue du Parc sera mise en voie sans issue du croisement avec la rue des Câbleries vers Decrucq tout comme la rue des écoles. Le sens de circulation sera inversé dans cette dernière. La déviation des véhicules de +7T5 et bus des TEC s’effectuera quant à elle par les rues Henri Pochez, Moranfayt, Offignies, Chemin des Croix, Emile Estiévenart, Rue Grande.

Un peu plus tard dans le mois, du 15 au 28 août, ce sera au tour de la rue du Rossignol d’être rénovée. Le stationnement et la circulation des véhicules seront à nouveau interdits. Un accès limité aux riverains sera assuré. Pour le reste, la déviation des véhicules s’effectuera par les rues des Groseilliers, Pairois, Place Verte, Emile Vandervelde, Maréchal Foch, Decrucq, Delval. La rue des Groseilliers restera en sens unique temporairement dans le sens Rue du Rossignol vers la Rue Pairois. Il sera interdit de tourner dans la rue Marcielle (sauf riverains) depuis la rue Pairois. La rue Marcielle sera quant à elle mise en voie sans issue du carrefour Pairois et la rue de la Chaumière le sera à hauteur du sentier Plantis Jaquette.