Hensies : les contrôles de retour à Vicq… temporairement

La réouverture de l’autoroute E19, reliant Hensies à Paris, n’aura été que de courte durée. Les contrôles ont en effet repris de plus belle à hauteur de Vicq. Les automobilistes sont donc à nouveau obligés de prendre la sortie menant à un rond-point non loin du village. Ils doivent ensuite reprendre l'A2 un peu plus loin. Alors que plusieurs élus français ainsi que le bourgmestre d’Hensies, Eric Thiébaut, avaient manifesté leur mécontentement suite à cette fermeture d’autoroute, ils se réjouissaient, il y a quelques jours à peine, de la réouverture de l’axe. Finalement, les contrôles ont repris ce mercredi matin.

La fermeture avait initialement lieu au début du procès des attentats de Paris, il y a 10 mois. Le procès désormais terminé, les raisons de ces nouveaux contrôles restent on ne peut plus floues pour les élus locaux, aussi bien français que belges.

"Des embouteillages sont survenus ce matin en direction de la France mais je n'ai pas eu la confirmation que c'était suite à un retour des contrôles à Vicq. Lorsque je mets l'itinéraire sur Google des raisons de travaux sont évoquées. Je n'en sais donc pas plus", indique Eric Thiébaut, bourgmestre de Hensies.

De l'autre côté de la frontière, ce n'est guère mieux. "Le contrôle sur l'A2 à hauteur de Vicq est de retour… la levée du dispositif n'a duré que quelques jours… Comme je l'ai déjà expliqué, je ne dispose pas d'informations complémentaires, ce qui me dérange vis-à-vis de la population qui mérite de la transparence à ce sujet", peste le maire de Quiévrechain, Pierre Griner, sur les réseaux sociaux.

A en croire le service de circulation routière français, Bison Futé, la fermeture de route pourrait prendre fin dès demain 7h. Une information confirmée par le maire de Vicq. "Les contrôles ont repris ce mercredi. J'ai vu le barrage tout à l'heure", confie Jean-Charles Dulion, maire de Vicq. "Ces contrôles sont conformes à ce qui avait été annoncé. La population était prévenue comme tout un chacun qui voulait bien l'entendre…"

Tout devrait donc rentrer dans l’ordre dès ce jeudi.