Fort chabrol à Eugies: différend familial sur fond de stupéfiants

U.P.

On en sait un peu plus sur le fort chabrol qui a secoué le village d'Eugies hier soir. Le parquet de Mons a confirmé l'hypothèse du différend familial, indiquant qu'un jeune individu sous influence de stupéfiants s'est disputé avec ses parents. Ces derniers se sont rendus au commissariat de la zone boraine, qui est intervenue vers 19h30 au domicile familial avec l'appui d'une unité spéciale d'intervention.

L'individu a été interpellé et privé de liberté peu après minuit. Selon le parquet, il a de gros problèmes psychiatriques et a été mis en observation en milieu hospitalier. L'intervention avait provoqué le bouclage complet du quartier de la cité du Soleil Levant durant plus de quatre heures.