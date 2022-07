Le Food Festival de la TeamGrosLard revient à Saint-Ghislain

La TeamGrosLard remettra le couvert du 19 au 21 août avec plus de food-trucks que jamais.

La panse encore bien remplie de sa première édition montoise couronnée de succès, la TeamGrosLard aiguise déjà ses couverts pour le retour du Food Festival à Saint-Ghislain. La quatrième dans la Cité de l'Ourse. Insatiables, les organisateurs ont décidé de pousser les murs pour accueillir plus de food-trucks encore.

"Nous serons toujours sur le même site, mais nous allons occuper plus d'espace en passant de 5.000 à 8.000 m2", explique Julien Malaise, président de la TeamGrosLard. "Avant, nous étions installés sur le parking de l'ETH. Cette année, nous allons occuper toute l'avenue de l'Enseignement. Nous allons donc avoir sur une distance de 50m, quatre allées de food-trucks. Il y en a déjà 37 qui ont confirmé leur participation. Et un 38e pourrait s'ajouter."

Plus de food-trucks, c'est plus de bons plats à découvrir. "Évidemment, il y aura de nouvelles choses par rapport à ce qu'on trouvait à Saint-Ghislain avant. Et ce sera aussi différent de Mons où nous avions 28 foodtrucks", poursuit Julien Malaise. "Il y en a qui n'étaient pas présents à Mons et qui reviennent. D'autres qui participent pour la première fois. Il y a des foodtrucks de la région, de France ou encore de Liège. Comme à chaque fois, nous mettons un point d'honneur à proposer une offre riche et variée."

Avec un site plus spacieux, la TeamGrosLard entend également agrandir la zone réservée aux enfants, élément essentiel de ce Food Festival qui touche aussi un public familial. On trouvera donc quatre à cinq châteaux gonflables ainsi que diverses animations. Et même une zone pour les bébés avec un endroit pour chauffer les biberons, changer les langes et une garderie.

On trouvera enfin tous les ingrédients qui font le succès du Food Festival, avec des concerts, une belle zone chill, des cocktails, un concours du plus gros mangeur et par-dessus tout, la bonne ambiance des amateurs de bonne chère.