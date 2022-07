Les afterworks du rendez-vous du jeudi à Dour continuent de faire carton plein

C’est désormais devenu le concept de l’été aux Câbleries de Dour où les afterworks, rendez-vous du jeudi, rencontrent à chaque fois un grand succès. C’était encore le cas hier, lorsque de nombreux collègues s’y sont rendus après leur travail pour partager un verre dans une ambiance festive. Construit pendant deux ans, le concept a de quoi séduire dans la région.

"On croyait fortement au concept puisque nous l'avons depuis deux ans dans les tiroirs. Nous l'avons remis à neuf ici parce qu'il y avait une demande de la Câblerie. Nous nous sommes dits que c'était vraiment l'endroit pour le faire, c'est vraiment un espace été, containers bars qui fait vraiment penser aux vacances", indique Richard Vanderhaeghen, organisateur de l'événement. "On savait de toute façon qu'avec le soleil cela allait cartonner, on a encore pu le constater hier."

Pas surpris de ce succès, Richard Vanderhaeghen peut également compter sur le cadre et la nourriture de la Câblerie de Dour pour attirer les visiteurs. Les pizzas défilent d'ailleurs entre les différents verres de cocktail afin de restaurer tout ce petit monde. "La collaboration avec le restaurant se passe très bien. Le concept a également de quoi séduire. Plus rien n'était organisé le jeudi soir dans la région alors que la demande était bel et bien là. On a encore vu hier que beaucoup de personnes venaient après le travail, entre collègues, pour décompresser et passer du bon temps. Le concept d'aftrerworks le jeudi, juste avant de rentrer dans le week-end, fonctionne donc vraiment bien. En plus on a le soleil et le cadre, qui constitue l'un des plus beau lieu de la région, donc tout cela mis ensemble fait que le succès est au rendez-vous", conclut Richard Vanderhaeghen.

Les personnes souhaitant découvrir ou redécouvrir ce rendez-vous du jeudi aux câbleries de Dour pourront encore le faire jusqu’au 15 septembre prochain. Une belle opportunité pour décompresser après le boulot tout en profitant d’un cadre idéal.