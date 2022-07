Le baron Duesberg va financer la restauration de la statue de Notre-Dame de Wasmes

Si le baron Duesberg a lié son destin à celui de Mons en venant y ouvrir son célèbre musée des arts décoratifs, il n'en entretient pas moins une amitié grandissante avec la commune de Colfontaine. "Je me sens parfois plus borain que montois", nous confie le collectionneur dont les relations avec la Ville de Mons ont connu des hauts et des bas.

Étonnant? Le baron Duesberg nous explique qu'il ne pouvait être que touché par cet ancien temple du charbonnage. "Le père de mon épouse, partie de rien, avait lui-même travaillé dans les mines, alors qu'il n'était qu'enfant." C'est pourtant presque sur un coup de théâtre que le Montois a fait irruption dans le décor de Colfontaine. L'an dernier, le village borain était en émoi alors que la statue du Christ qui ornait l'église Saint-François d'Assise à Petit-Wasmes était amenée à disparaître. Elle avait été rachetée par un antiquaire qui souhaitait la revendre aux États-Unis. Mais, tel un deus ex machina, le baron Duesberg avait surgi au cœur de la polémique. Il avait récupéré la statue du Christ à travers une transaction avec l'antiquaire et l'avait rendue à la commune de Colfontaine.

Depuis, le collectionneur et le village borain semblent filer une parfaite idylle. En l'honneur de la défunte baronne Betty Duesberg, une plaque commémorative a notamment été placée à proximité de la statue du Christ. Attention qui n'a pas manqué de toucher le baron Duesberg qui a également été invité à la dernière Procession de la Pucelette à Colfontaine.

L'idylle se poursuit, et le baron nous annonce qu'il compte encore faire un geste pour la commune. "Je souhaite financer la restauration de la statue Notre-Dame de Wasmes. Elle date du 17e siècle, c'est un élément essentiel de la cérémonie de la Pucelette à laquelle j'ai été convié au printemps et où j'ai reçu un accueil d'une simplicité, d'une gentillesse et d'une authenticité que je n'ai pas rencontré ailleurs", indique le baron.

La Confrérie Notre-Dame de Wasmes avait lancé un appel aux dons en juin dernier afin de restaurer la statue. Son président accueille avec surprise et soulagement l'annonce du baron Duesberg. "Je n'étais pas au courant, mais c'est un miracle qui tombe du ciel", réagit Battista Erculiani. "L'objectif de la restauration est de rendre hommage à tous ces pèlerins qui s'étaient recueillis auprès de la statue de Notre-Dame de Wasmes, mais aussi aux sœurs qui ont habité à l'école du même nom. Nous voulons aussi redonner tout son lustre à cette statue qui joue un rôle important dans la Procession de la Pucelette. Plusieurs personnes avaient déjà réagi positivement à notre appel aux dons, mais nous n'avions pas encore récolté les fonds nécessaires pour mener la restauration. Je suis donc très content de l'aide apportée par le baron Duesberg."