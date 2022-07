Plusieurs hangars en feu à Masnuy-Saint-Jean

L’incendie devrait se poursuivre cette nuit et demain.

Un important déploiement de pompiers est en cours à Masnuy-Saint-Jean où plusieurs hangars ont pris feu. L’incendie s’est déclaré dans une ferme située à la rue Turu selon nos confrères de Sudpresse. 3-4 hangars de fourrage pour nourrir les bêtes se sont embrasés aux alentours de 18h30.

Les pompiers de Soignies, Mons, Saint-Ghislain, Chièvres ou encore Rebaix sont sur place. L'incendie devrait continuer toute la nuit et encore demain. "Nous sommes obligés de laisser brûler le plus gros et de protéger le reste", commentent les pompiers de Mons à nos confrères de Sudpresse. Aucun animal n'aurait été pris dans les flammes.