Saint-Ghislain: Du bon son pour le Food Festival de la TeamGrosLard

Du 19 au 21 août, le Food Festival de la TeamGrosLard reprend ses quartiers à Saint-Ghislain. L'événement se tiendra une fois de plus devant l'ETH. Mais pour cette quatrième édition dans la Cité de l'Ourse, les organisateurs vont pratiquement doubler l'espace du site en laissant les foodtrucks investir l'avenue de l'Enseignement.

Il y aura donc de la nourriture pour tous les goûts, beaucoup de nourriture, énormément de nourriture. Mais le Food Festival, ce n'est pas que ça. L'ambiance se veut festive et une belle brochette de djs a été convoquée pour ravir les oreilles des visiteurs.

Un duo de choc animera la première soirée du vendredi. On retrouvera ainsi Mademoiselle Luna qui vient d'enflammer Tomorrowland et Daddy K qui multiplie les prestations endiablées un peu partout. Deux valeurs sûres, et si elles sont devenues incontournables, c'est bien parce qu'elles savent comment agiter les foules. Les gros lards sont prévenus!

La soirée du samedi sera placée sous le signe de la rétro house et techno avec l'un de ses plus prestigieux ambassadeurs de Belgique. DJ Furax prendra les platines et ce saut dans le temps musical devrait faire mouche auprès des festivaliers. Le dimanche se clôturera dans une ambiance bon enfant avec une soirée années 80 à 2000, animée par un spécialiste du genre et talent de la région en prime, à savoir DJ El Dhom.

"Ventre affamé n'a point d'oreilles", dit un proverbe que l'on pourra difficilement appliquer au Food Festival. Cette année encore, des milliers de personnes vont pouvoir se délecter de 1001 mets et s'en prendre plein les esgourdes.