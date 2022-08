500 ballots de foin partis en fumée à Masnuy-Saint-Jean : "nous avons réussi à sauver deux remorques pour nourrir les animaux"

L’incendie désormais maîtrisé à Masnuy-Saint-Jean, l’heure est désormais au bilan et à la recherche de solutions. Bien qu’aucune victime, aussi bien humaine qu’animal, n’est à déplorer, la réserve de ballots de foin et de paille est totalement partie en fumée. Un appel aux dons a donc été lancé par le propriétaire et les locataires d’écurie afin de récolter le nécessaire de nourriture pour animaux, en attendant l’intervention des assurances.

"Le propriétaire est encore bouleversé mais pour le reste, tout le monde va bien", rassure Nathalie Van de Maele, locatrice d'une écurie. "Nous étions présents au départ de l'incendie, nous nous sommes donc dispersés pour tenter de sauver les animaux et un minimum de nourriture. Deux remorques n'étaient pas encore déchargées, nous avons donc pu les sauver pour nourrir nos bêtes le temps de l'incendie. La ferme est assez familiale, nous nous serrons donc les coudes pour tenter de remonter la pente et aider le propriétaire. Toutes nos provisions, soit 500 ballots de paille/foin, sont parties en fumée."

Maintenant que les pompiers ont quitté les lieux et que l’incendie est maîtrisé, les assurances vont pouvoir se rendre sur place pour indemniser le propriétaire et les locataires. Malheureusement, ce travail prend un certain temps, un appel aux dons et à la générosité a donc été lancé pour tenir le coup en attendant l’intervention des assurances.

"Nous avons déjà reçu quelques ballots de paille et foin de fermiers de la région qui nous les ont vendus à moindre coût. Certains nous en ont même fait don", confie Nathalie. "Nous espérons désormais recevoir d'autres ballots de paille ou de foin pour tenir jusqu'aux indemnisations des assurances. Certaines personnes qui ne possèdent pas cette nourriture nous ont proposé de faire des dons d'argent, nous avons donc ouvert un compte. Beaucoup de personnes que nous ne connaissons pas ont déjà versé cinq ou dix euros pour nous aider. Nous espérons que la solidarité se poursuivra."

Plusieurs solutions s’offrent aux personnes souhaitant faire un don aux propriétaires d’animaux et de la ferme. Ils peuvent soit se rendre jusqu’à la ferme située à la rue Turu à Masnuy-Saint-Jean pour y déposer leurs dons. S’ils n’ont pas de moyen de locomotion, ils peuvent contacter la ferme pour qu’elle aille les chercher d’elle-même. Le propriétaire de cette dernière peut également venir faucher les terrains pour en récolter de la nourriture pour animaux. Pour ceux ne disposant pas de tout cela, un numéro de compte est ouvert pour recevoir les dons : BE85 0003 4026 6906.