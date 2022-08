Beaucoup de conducteurs sous stupéfiants dans le Borinage: les explications de la ministre De Bue

Les conducteurs borains seraient-ils plus portés sur les stupéfiants que les autres? À première vue, on pourrait le croire. La députée Jacqueline Galant a interrogé la ministre wallonne de la Sécurité routière sur le sujet. Elle rappelle qu’en 2021, la zone de police boraine a dressé 379 PV pour conduite sous stupéfiants.

"Ce chiffre est très important quand on le compare aux autres zones locales. La police de Mons-Quévy n'a, par exemple, répertorié que 88 infractions de ce type, et la police Sylle et Dendre seulement 16. Plus loin, la zone de Bruxelles-Capitale est quasiment au même niveau que la police boraine avec 405 PV pour stupéfiants", relève Jacqueline Galant.

De là à penser que dans le Borinage, on a plutôt tendance à fumer l'herbe qu'à la tondre, il y a tout de même un pas à ne pas franchir. Si les PV pour conduite sous influence de stupéfiants explosent dans la région, c'est parce que la police boraine met les bouchées doubles en matière de contrôles. "Pour la police boraine, les chiffres sont interpellant, mais témoignent des nombreux contrôles effectués en la matière. Les contrôles de stupéfiant sont quasiment systématiques, avec possibilité d'un test salivaire", précise ainsi Jacqueline Galant.

Et la ministre Valérie De Bue confirme. "Les chiffres mentionnés ne permettent pas de conclure à une surreprésentation significative des conducteurs sous l'influence de drogues sur le territoire couvert par la zone de police boraine. Ils sont, avant tout, le reflet de la politique de contrôle que cette zone de police a mis en place en matière de conduite sous l'influence de drogues. Nous ne pouvons que nous réjouir de la régularité de ces contrôles", souligne la ministre.

Mais toutes les zones de police ne sont pas logées à la même enseigne et Valérie De Bue aspire à ce que l'exemple borain soit suivi ailleurs. "En 2021, en Wallonie, la Police a enregistré environ 3 270 infractions pour conduite sous l'influence de drogues contre près de 13 600 infractions pour conduite sous l'influence d'alcool", poursuit la ministre De Bue. "Cette différence s'explique notamment par le fait que les zones de Police ne possèdent pas un stock de tests salivaires conséquent, leur permettant de mener des contrôles accrus. Le groupe « conduite sous influence », mis en place lors de la préparation des États généraux wallons de la sécurité routière, a recommandé de systématiser le test salivaire à la suite d'accidents de la route avec dommages corporels."

Les contrôles de stupéfiants devraient donc se multiplier, au-delà des frontières de la zone boraine. D'autant plus que le plan fédéral de sécurité routière 2021-2035 prévoit d’étendre la systématisation du contrôle alcool à la détection de l’usage de drogue.