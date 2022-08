Quatre jours de fête prévus à Baisieux à l’occasion de la ducasse B.A.R

Il y aura de l’animation à Baisieux dès ce jeudi 4 août à 18h où la ducasse B.A.R va prendre place sur la place communale. Jusqu’à dimanche, de multiples activités seront organisées pour petits et grands. Pour cette septième édition, les organisateurs espèrent faire aussi bien que lors de celle précédente ayant attiré quelques 500 à 600 personnes par soirée.

Les festivités commenceront donc ce jeudi 4 août par un walking dinner afterworks dès 18h. Deux DJs se chargeront de mettre l’ambiance, il s’agit de Marco Reda et Mehdi Perçus. Le lendemain, la soirée sera placée sous le signe du Mojito. Dès 18h, le chapiteau sera ouvert au public pour les apéros basigomiens. A partir de 22h, la soirée Mojito commencera, animée par les DJs de Fun Radio.

Ce week-end, un tournoi de beach volley, la Stan Cup, prendra place dès 9h. S’en suivra une grande chasse aux trésors pour enfants dès 14h. Concert de Queen’s vision et soirée DJ clôtureront la journée du samedi. Le dimanche sera marqué par le challenge jogging des Hauts-Pays. Après l’effort, le réconfort puisque le repas de ducasse prendra place et proposera des viandes au grill. Tournoi de Molkky et soirée de clôture complèteront ce programme bien fourni.

"C'est la neuvième année que nous organisons cette ducasse. Elle a été annulée pendant deux années en raison de la crise sanitaire, nous fêterons donc la septième édition cette année", indique Romain Thomas et Christophe Delattre, organisateurs de l'événement. "Tout au long des festivités, l'entrée sera gratuite et des forains et de la restauration seront à la disposition des visiteurs. L'événement prend de plus en plus d'ampleur d'année en année. Nous avions compter 500 à 600 personnes par soirée lors de l'édition précédente. Nous espérons faire aussi bien cette année."