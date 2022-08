Saint-Ghislain: La Ville distribue toujours des masques pour les professionnels de la santé

La page du covid n'est pas encore tournée en Belgique. Certes, un taux d'immunité plus important et l'apparition de variants entraînant moins d'hospitalisations a permis de reprendre une vie presque normale. Reste que les bulletins de Sciensano indiquent toujours de nouvelles contaminations et que des patients atteints du covid passent encore par les soins intensifs.

À Saint-Ghislain, on a bien conscience que la pandémie est toujours là. La Ville indique d'ailleurs qu'elle a toujours des masques chirurgicaux disponibles pour les professionnels de la santé. Ces fameux masques, il en avait cruellement manqué lorsque la pandémie a éclaté chez nous. On se souvient que la solidarité avait en partie compensé le manque d'anticipation, de nombreux ateliers se mettant en place pour confectionner des masques. Les communes étaient également intervenues pour dénicher par gros lots la perle rare et en assurer la distribution auprès des professionnels de la santé, mais aussi des citoyens.

Depuis, les restrictions sanitaires ont été allégées et le port du masque reste obligatoire dans quelques rares situations seulement. À la pharmacie, chez le médecin ou à l'hôpital notamment. La distribution de masques pour les professionnels de la santé est donc la bienvenue à Saint-Ghislain. Le retrait peut se faire par rendez-vous en téléphonant au 065 76 19 35.