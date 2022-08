Dix ans d'existence pour le Dispositif d'Urgence Sociale du Borinage

Il y a une dizaine de jours, un important incendie détruisait une maison et en endommageait deux autres à Quaregnon. Trois familles avaient dû être relogées et une d'entre elles avait été prise en charge par les autorités, qui avaient activé le DUS, pour Dispositif d'Urgence Solidaire.

Ce dispositif fête ses 10 ans cette année. Il rassemble les communes boraines de Quaregnon, Boussu et Frameries et il permet à leur CPAS de répondre aux urgences sociales tous les jours de l'année et à toute heure. La mutualisation des moyens permet à ces communes d'offrir un service accessible à tout moment. Un logement d'urgence est situé à Boussu et est accessible à tout citoyen dans le besoin issu d'une des trois communes impliquées dans le système.

Tout y est prévu pour un accueil d'urgence: des lits, une cuisine avec des denrées non-périssables, quelques couverts...Les demandeurs sont accueillis temporairement, le temps que le CPAS compétent ne trouve une solution de relogement plus durable.

Chaque année, le DUS effectue une vingtaine d'interventions. Il est appelé en cas d'incendie, mais aussi pour des cas de violences conjugales et intrafamiliales, de sans-abrisme...Si le DUS est actif toute l'année, plus de la moitié de ses interventions ont lieu en hiver.