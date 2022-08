Le Summer Music Festival peaufine ses derniers préparatifs avant son ouverture ce mercredi

Alors que le Ronquières Festival vient à peine de fermer ses portes, c’est désormais au tour du Summer Music Festival de se préparer pour cinq jours de concerts. Alors que la vente de billets bat son plein, les organisateurs peaufinent les derniers détails pour préparer au mieux le retour du Summer Festival après des absences liées à la crise sanitaire.

Pour ce grand retour, les festivaliers seront gâtés puisque deux jours supplémentaires ont été ajoutés. Les places se vendent d'ailleurs comme des petits pains, de quoi présager le meilleur dès ce mercredi. "Cela s'annonce extrêmement bien", indique Richard Vanderhaeghen, organisateur du Summer Festival. "Cette année, deux jours supplémentaires sont au programme pour proposer une line-up encore plus diversifiée. Les têtes d'affiche se comptent par dizaine cette année. On peut notamment citer Franglish, Maes, Todiefor, Eva, Soolking et Hatik. Les places se vendent bien, je suis vraiment content."

Bien que tout se profile bien pour le Summer Music Festival, la crise sanitaire a laissé des traces. Quelques adaptations ont donc dû être mises en place. "Le secteur a souffert pendant deux ans à cause de la crise sanitaire. Notre organisation est assez bien ancrée à Boussu, nous avons donc discuté avec la commune pour voir ce qu'il était possible de proposer cette année. Cette dernière s'est montrée assez ouverte. Nous avons donc décidé de mettre en place deux jours supplémentaires", confie Richard Vanderhaeghen. "Les préparatifs se passent bien, nous sommes dans les temps. Quelques soucis surviennent tout de même avec les fournisseurs qui pâtissent de l'instabilité de certaines professions et du manque de main d'œuvre."

Malgré ces quelques couacs, tout devrait être prêt pour accueillir les festivaliers dès ce mercredi. Il est d’ailleurs encore possible de se procurer des places en prévente à un coût réduit jusqu’à mercredi. Après cela, il faudra se rendre sur place pour obtenir sa place. Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook du Summer Music Festival. A noter que des places seront prochainement à gagner sur la page Facebook DH Borinage.