Saint-Ghislain: Une horde de foodtrucks et du show cooking pour le Food Festival

Plus grande que jamais s'annonce la quatrième édition du Food Festival à Saint-Ghislain. Le site va s'étirer sur l'avenue de l'Enseignement et accueillera du 19 au 21 août quelque 36 foodtrucks.

Comme à son habitude, la TeamGrosLard met un point d'honneur à concocter un menu aussi savoureux que varié. On retrouvera évidemment des acteurs locaux comme la Brasserie Ô 53 de Tertre qui proposera du poulet effiloché, les Montois du Boulette Bar qui se décline sur roues désormais ou encore le C'mon Truck, basé à Dour, et dont les burgers colorés sont à tomber.

Mais le Food Festival, c'est aussi l'occasion de voyager à travers le monde culinaire. On trouvera donc aussi de la nourriture brésilienne, des tapas et de la paella, des burgers à l'américaine, des spécialités italiennes, de bons plats asiatiques… La liste est loin d'être exhaustive.

Une grande nouveauté vient s'ajouter à cette édition: le show cooking. Les organisateurs vont en effet aménager un espace où des chefs viendront faire la démonstration de leur talent en live. Et une pointure du genre a déjà répondu à l'appel. "Pour cette première, nous accueillerons Csaba Harmath, un chef hongrois qui est habitué des plateaux TV dans son pays et qui a l'habitude de faire des show cooking un peu partout. Il part d'ailleurs bientôt pour un road show en Amérique latine", confie Renaud Dubuisson, vice-président de la TeamGrosLard. "Je suis un grand amoureux de la Hongrie. En 2019, je m'étais rendu à un salon consacré à ce pays à Bruxelles. Csaba Harmath était présent et faisait des démonstrations. J'étais tombé sous le charme. J'avais pris son contact et je l'avais gardé précieusement en me disant que ce serait bien de le faire venir un jour au Food Festival."

Le jour en question arrive enfin. Csaba Harmath sera présent le samedi et fera trois sessions de show cooking. "On avait le projet de cette activité dans nos cartons, mais nous ne pouvions pas encore la développer sur le site qui était trop petit auparavant", poursuit Renaud Dubuisson. "Cette année, on va pouvoir se lancer. Il y aura aussi une démonstration de "David, votre traiteur", un chef de la région qui va apprendre à améliorer le traditionnel poulet du dimanche. On espère encore pouvoir faire venir d'autres chefs. Ce sera une première pour cette année, et si les gens adhèrent, on compte bien pérenniser ce type d'animation."