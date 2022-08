Un centre de vaccination va ouvrir ses portes à Boussu en septembre prochain

Bien qu’elle fasse de moins en moins la une de l’actualité, la crise sanitaire n’en reste pas moins présente. Pour faire face au regain des contaminations, un centre de vaccination va ouvrir ses portes à Boussu en septembre. Il s’adressera notamment aux personnes à risque, désireuses de recevoir une dose de rappel.

"Le Covid, on en parle moins mais il n'est pas sorti des radars pour autant. Les chiffres sur le nombre de cas et la vitesse de transmission du virus incitent, à nouveau, à la prudence. Pour prévenir une hausse exponentielle des cas et hospitalisations, un centre de vaccination sera bientôt opérationnel sur Boussu", indique Jean-Claude Debiève, bourgmestre de Boussu.

Concrètement, ce nouveau centre de vaccination s'installera au 87 rue Neuve juste à côté de la Croix Rouge. Son ouverture des portes est prévue pour le samedi 9 septembre. Le centre sera facilement accessible, du lundi au samedi, de 9h-19h (horaire probable à confirmer).

Il s'adressera, en priorité, aux personnes ayant reçu une convocation des autorités sanitaires et celles/ceux qui voudraient obtenir la 4ième dose recommandée par les experts pour éviter une flambée des contaminations.