Du cinéma en plein air dans le parc du château de Boussu

U.P.

Le parc du château de Boussu a déjà été un espace dédié au théâtre et la semaine prochaine il se transformera en salle de cinéma. A l'initiative de l'échevine de la jeunesse et de l'asbl "Gy Seray Boussu", une après-midi et soirée "ciné plein air" sera organisée le vendredi 19 août prochain, avec pas moins de trois films au programme.

La séance s'ouvrira avec Coco, film d'animation coproduit par Disney et Pixar, qui nous plonge en pleine Fête des morts au Mexique. Changement de style ensuite puisque c'est la comédie française Star 80 qui succèdera au folklore mexicain. A Star is Born, où Bradley Cooper donne la réplique à Lady Gaga concluera une soirée placée sous le thème de la musique.

Coco sera diffusé de 16h à 18h, ce qui risque de ne pas être confortable au vu de la luminosité encore présente à cette heure. Star 80 suivra de 19 à 21H et A Star is Born de 22h à minuit. Prévoyez vos chaises. Des foodtrucks assureront une restauration.