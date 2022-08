Le programme "je cours pour ma forme" de retour à Dour dès septembre

Sportifs amateurs ou confirmés vont pouvoir se remettre en forme prochainement grâce au programme "je cours pour ma forme". Dès le 13 septembre, les mardis et jeudis se voudront donc sportif sur le site de Dour sport où un programme de 5 kilomètres sera mis en place. De quoi se remettre en forme après l’été.

""Je Cours Pour Ma Forme" propose un programme de mise en condition physique par la course à pieds pour débutants ou confirmés", indique la commune de Dour. "Que cela soit pour les hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors, tout le monde est le bienvenu. Le programme s'adresse à des personnes de plus de 12 ans souhaitant démarrer ou reprendre une activité physique, acquérir plus d'endurance tout en alliant la santé et la convivialité."

Au niveau pratique, le programme prendra place sur le site de Dour Sport tous les mardis et jeudis à partir du 13 septembre. Les frais d'inscription s'élèvent à 30 euros, remboursables par la mutuelle. Les informations et les inscriptions peuvent se faire auprès de Melissa Henniquiau par mail à l'adresse : melissa.henniquiau@communedour.be ou par téléphone au 0478/79.58.31.