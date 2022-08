Saint-Ghislain: Le Food Festival de la TeamGrosLard va tester l'appétit des plus gros mangeurs

Cette année, le Food Festival s'annonce dans une version XXL du 19 au 21 août à Saint-Ghislain. Le site sera beaucoup plus grand et les foodtrucks plus nombreux. 36 sont attendus. De quoi se faire plaisir, mais aussi repousser ses limites pour les gourmands les plus téméraires.

C'est en effet une tradition, le Food Festival organise à chaque édition un concours du plus gros mangeur. Les participants doivent ainsi s'enfiler six hot-dogs le plus rapidement possible devant une foule de spectateurs amusés. Par ailleurs, le Food Festival étant prisé par un public familial, le concours du plus gros mangeur se décline aussi dans une version pour les enfants. Les mains dans le dos, ces deniers doivent quant à eux gober quatre flans le plus vite possible. Les gagnants sont récompensés par divers cadeaux des partenaires: un an de sauce Dikenek, un évent privé d'un food-truck, des lots pour les restaurants ou encore des bons pour les magasins locaux. Des surprises sont aussi prévues pour les enfants chez qui il n'y aura que des vainqueurs!

C'est inspiré par ce qui est devenu un véritable sport national aux États-Unis que les organisateurs ont décidé d'organiser ce concours unique dans notre région. La TeamGrosLard porte bien son nom et s'est donc amusée à tester l'appétit des festivaliers avec cette épreuve insolite devenue l'une des attractions les plus prisées du public.

Au pays de l'Oncle Sam, les concours de plus gros mangeurs sont pris très au sérieux et comptent même des professionnels du genre. L'an dernier, Joey Chesnut avait battu son propre record en ingurgitant 76 hot-dogs en dix minutes lors d'une compétition à New York. À la différence des compétitions généralement organisées aux États-Unis qui misent davantage sur la quantité, le concours de la TeamGrosLard est plus une épreuve de rapidité. Ce qui n'est pas plus mal. Il y a trois ans en Californie, un quadragénaire avait trouvé la mort en tentant d'avaler un maximum de tacos. Le record à battre était de 73 tacos en huit minutes. De quoi faire passer les six hot-dogs du Food Festival pour un amuse-bouche.