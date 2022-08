Le domaine du Château Blanc, vedette des Journées du Patrimoine à Jurbise

Sa silhouette traverse l'horizon au loin lorsque l'on quitte la route d'Ath pour gagner Masnuy-Saint-Jean en empruntant la rue des Masnuy. Les passants le connaissent de vue, le plus curieux auront déjà testé son restaurant ou se seront même immergé dans son gîte typique du 17e siècle, la connexion wifi en plus. Le Domaine du Château Blanc sera à l'honneur pour les Journées du Patrimoine à Jurbise, les 10 et 11 septembre.

Pour aborder le thème de cette année, "Patrimoine et Innovation", la commune de Jurbise et l'asbl No's Village's ont en effet décidé de braquer les projecteurs sur ce lieu remarquable. Plusieurs activités sont ainsi organisées durant tout le week-end pour permettre aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir le Domaine du Château Blanc.

De 10 à 18h, un circuit sera proposé par le maître des lieux, le Marquis de Beau-Lieu. Avec ses amis guides en costume d'époque, il emmènera les visiteurs dans une chasse aux QR-Code et à travers elles, à la découverte de la grande Histoire du siècle des Lumières. Des spectacles de marionnettes, animés par la troupe montoise des Bolom's ponctueront également le week-end. Il sera par ailleurs possible d'acheter des paniers "Lord Sandwich" aux saveurs du 18e siècle pour pique-niquer dans le parc du Domaine. Des animations musicales sont aussi prévues, et même un spectacle impérial autour d'une valse interprété par 32 danseurs en costume du 19e siècle, issus de la troupe tournaisienne Danses & Cie dirigée par Xavier Gossuin. On l'aura compris, c'est un lumineux voyage dans le temps qui se profile à Jurbise pour les Journées du Patrimoine.