Boussu prépare déjà son marché de Noël

Une trentaine de chalets sera installée sur la place de Boussu. L'appel est d'ores et déjà lancé aux commerçants et associations.

Difficile de se projeter dans l'ambiance des fêtes de fin d'année alors qu'une vague de chaleur traverse la Belgique en ce début du mois d'août. Et pourtant, à Boussu, on a déjà un œil sur les chalets et les vins chauds.

De fait, un marché de Noël, ça ne s'improvise pas. La commune lance donc déjà les appels aux commerçants et aux associations en vue du rendez-vous hivernal qui se tiendra les 16, 17 et 18 décembre prochain.

L'an dernier, alors que bon nombre de communes avaient fini par jeter l'éponge en raison des restrictions sanitaires, Boussu avait maintenu le cap et avait pu organiser son traditionnel marché de Noël. Des dispositions avaient tout de même dû être prises, le CST donnant l'accès au site. Cette année, sauf mauvaise surprise virale, une trentaine de chalets pourront à nouveau faire vibrer la magie de Noël sur la place de Boussu.

À noter que les commerçants ou associations qui souhaitent participer doivent prendre contact avec l'administration communale de Boussu et ont jusque fin octobre pour déposer leur candidature. Des tarifs préférentiels sont appliqués aux commerçants de l'entité et aux asbl qui ont leur siège hors des frontières boussutoises. Pour les associations locales, le prix de la location est même gratuit. Une belle manière de soutenir le tissu associatif.