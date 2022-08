La rénovation de la place de Boussu débutera en octobre

Le projet est dans les cartons depuis plusieurs années déjà. Il est en passe de devenir réalité ! Le chantier de rénovation de la place de Boussu débutera bel et bien en octobre prochain. Le marché public avait été attribué par le collège communal en date du 14 mars dernier déjà mais cette attribution avait fait l’objet d’un recours auprès du conseil d’État par une société non-retenue. Ce dernier a finalement été rejeté par un arrêté, le 7 juillet dernier.

Les feux sont donc désormais au vert : la commune peut poursuivre plus sereinement le cheminement de ce dossier et le concrétiser. "Une réunion est prévue au début du mois de septembre avec les différents intervenants – commune, entrepreneurs, service public de Wallonie – et la cellule patrimoine", précise le bourgmestre, Jean-Claude Debiève (PS). Durant les 60 premiers jours du chantier, des fouilles seront organisées par l'Awap (agence wallonne du patrimoine) afin de vérifier si des vestiges historiques sont enfouis ou non près du kiosque de la place.

"L'entreprise désignée par la commune mettra les moyens nécessaires à disposition de l'Awap pour permettre aux archéologues d'effectuer les recherches de biens ou vestiges ayant valeur patrimoniale ou historique. En fonction des premières éventuelles découvertes, les fouilles pourront être approfondies et le délai allongé", ajoute encore le maïeur, non peu fier de constater que le projet avance. Pour rappel, il prévoit la rénovation complète de la place et la création de deux plateaux de sécurité, en face de la maison communale et à proximité de la ruelle proche de l'école du Centre Boussu.

Les arbres existants seront enlevés mais replantés au sud, à l'est et à l'ouest de la place, de telle façon que la maison communale sera dégagée et mise en valeur. L'hydrocarboné actuel qui recouvre la place sera remplacé par de la pierre. "Le kiosque rénové il y a un an surplombera la place, totalement dégagée à usage des piétons. 40 places de parkings seront conservées côté Sud de la place tandis qu'une partie de la rue Guérin sera piétonne."

Ajoutons encore qu'un point d'eau sera à disposition à proximité de la nouvelle zone de parking, que du mobilier urbain contemporain sera accessible aux abords de la zone de parking et aux endroits stratégiques de la place. "Le projet a été étudié pour garantir la continuité des festivités locales classiques: kermesses, braderie, marché de Noël…" En collaboration avec les TEC, un nouvel arrêt sera créé en face de l'école du centre de Boussu en direction de Dour.