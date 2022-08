Le rond-point de Sparkoh! fait peau neuve: un mois de perturbations à prévoir

La rentrée scolaire rimera avec casse-tête pour les automobilistes qui circulent aux alentours de Frameries. Dès le lundi 29 août, et jusqu’au 25 septembre prochain, la N544 sera en effet fermée à la circulation à hauteur du rond-point de Sparkoh! (anciennement le PASS). La commune, en coordination avec la Région wallonne, entreprend en effet la rénovation de la structure intérieure de l’ouvrage et procède au renouvellement de l’hydrocarboné.

Ces travaux de réparation entraineront inévitablement des répercussions sur le trafic. Les véhicules venant d’Eugies seront informés des travaux à hauteur du rond-point des 4 pavés. Ils seront invités à descendre la rue Ferrer (N546) et à emprunter le R5 via la route de Bavay (N543) pour se rendre à Mons. Ils pourront remonter la rue de l’Industrie (N546) et de rejoindre l’axiale boraine (N550) par la route nationale (N545).

Les véhicules venant de Cuesmes seront quant à eux informés des travaux à hauteur du rond-point de l’axiale boraine (N550). Il leur sera conseillé de rejoindre Frameries par le R5 et de sortir à la route de Bavay (N543). Ils pourront par ailleurs rejoindre La Bouverie en remontant l’axiale boraine (N550) et en empruntant la route nationale (N545). Signalons que pendant toute la durée du chantier, le zoning du Crachet et les commerces resteront accessibles.

"Ce rond-point est fréquemment endommagé, percuté par les conducteurs, surtout de poids lourds", explique Arnaud Malou (PS), échevin en charge des travaux. "Nos services doivent intervenir quasi-quotidiennement, ce n'est plus gérable. Nous avons donc sollicité le SPW – puisqu'il s'agit d'un axe régional – afin que des travaux puissent être entrepris. On se situe en entrée de village, un rond-point dégradé n'est pas vraiment du plus bel effet."

Les lieux bénéficieront donc d'un réaménagement complet, étudié en concertation avec Sparkoh! et permettant au charroi lourd des manœuvres plus simples. "Refaire à l'identique n'aurait évidemment pas de sens : les aménagements doivent faciliter le passage des plus gros véhicules et offrir une entrée optimale au parc scientifique", souligne encore l'échevin, bien conscient que le timing de ce chantier donne lieu à quelques critiques sur les réseaux sociaux.

"Nous sommes conscients qu’il débute en période de rentrée scolaire. Mais il fallait d’une part que les congés du bâtiment soient terminés, et d’autre part que l’on impacte aussi faiblement que possible l’activité de Sparkoh! Le parc est traditionnellement fermé tout au long du mois de septembre. Entreprendre ces travaux durant son mois de fermeture permet de limiter les retombées négatives."

Les automobilistes devront quant à eux composer avec ce mois de perturbation et prendre leur disposition