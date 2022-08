"La Bouverie faites vos jeux", l'événement soutenu par Jacques van den Biggelaar

La solidarité sera à l’honneur tout au long de ce week-end ! L’événement "La Bouverie, faites vos jeux" débutera ce vendredi soir et se poursuivra jusqu’à dimanche au profit du Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) via le Télévie. Pour cette première édition, l’administration communale a décidé de mettre les petits plats dans les grands en concoctant un programme aussi ludique que varié.

Après un blind test vendredi, les festivités se poursuivront samedi avec, entre 10 heures et 17 heures, un tournoi humoristique et sportif. De nombreuses épreuves parfois décalées, attendent les participants: baby-foot géant, course de planche à ski, tir à la corde, basket-ball ou encore air badminton. À 16h, une course sera proposée gratuitement pour les enfants de moins de 12 ans. La journée sera ponctuée par une balade en véhicules anciens ainsi qu'un concert de Mister Cover Junior à 20h30 pour cinq euros.

Le dimanche, une randonnée vélo familiale prendra le départ à 10h pour une distance de 20 kilomètres et une participation de 2 euros. Même tarif pour les randonnées pédestres de 6 ou 10 kilomètres. Les départs seront libres, entre 10 et 13h. Un concours de pétanque sera aussi organisé entre 11 et 17h, avec une inscription de 10 euros par équipe. L'après-midi sera dansant avec la participation de Pat Burns and the Strangers qui proposera le meilleur des années 60.

L’administration communale a pour l’occasion bénéficié du soutien de Jacques van den Biggelaar, animateur de l’émission I Comme. Dans une courte vidéo, ce dernier dévoile le programme "en or" des trois prochains jours tout en invitant un maximum de personnes à rejoindre l’événement, et, de ce fait, à soutenir la recherche contre le cancer.

Ce n’est pas la première fois qu’un animateur soutien un projet lancé par la commune de Frameries. Fin juin, c’est l’humoriste et chroniqueur Jérôme de Warzée soutenait l’Académie de Musique et des Arts de la Parole en adressant un message à celles et ceux qui rêvent de monter sur scène ou, au contraire, d’apprendre à vaincre leur timidité.

En mai, c’est l’humoriste et comédien belge Kody qui encourageait les écoliers de l’école communale La Victoire dans le cadre d’un projet-pilote visant à mettre les élèves en contact avec des œuvres ou des créations culturelles et artistiques.