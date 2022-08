A Givry, des agriculteurs s'investissent pour diminuer l'infiltration de nitrates

U.P.

Ils ont intégré un "Contrat captage" afin de préserver et améliorer la qualité des eaux souterraines.

Préserver et améliorer la qualité des eaux souterraines, c'est le but d'un Contrat Captage. Initié et financé par la SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau), il s'agit d'un accord conclu entre différents acteurs, principalement des agriculteurs, pour protéger cette eau potabilisable, qui peut se retrouver dans nos organismes.

Un contrat captage a récemment été conclu à Givry, dans la commune de Quévy, dont une partie du périmètre s'étend à Estinnes. Avant de le mettre en place, des échantillons d’eau ont été prélevés dans une source et analysés. Le diagnostic environnemental, préalable à tout Contrat captage, a révélé une pression liée au nitrate, notamment d’origine agricole. Les sols du territoire sont de nature crayeuse, et donc poreux. L’eau peut très facilement s’y infiltrer pour rejoindre les nappes phréatiques. Au passage, l’eau emporte avec elle les restes de nitrate présents sur les cultures.

Des solutions pour baisser les nitrates

Le sol de la zone qui alimente le captage est classé à 40% comme étant sensible, voire très sensible, au lessivage du nitrate. Sur près de 1 500 ha concernés, cela représente une grande surface. L’objectif du Contrat captage est de trouver des solutions durables qui limitent l’apport de nitrate dans ce phénomène naturel du drainage.

Lesquelles? Dans le cas du Contrat captage de Givry, le potentiel de la culture de miscanthus est mis en avant. Cette plante a la particularité d’avoir des racines très profondes pour capter le nitrate enfoui dans le sol. De plus, elle n’a plus besoin de fertilisant ni de traitement phytosanitaire après sa première année. Des recherches sont également menées sur l’optimisation de l’engrais foliaire, qui est absorbé par les feuilles de la plante et permettrait de diminuer la quantité d’engrais directement appliquée au sol. Ces pratiques sont bénéfiques pour l’eau, puisqu’elles offrent la possibilité de réduire considérablement la présence de nitrate dans le sol.

Afin de faire connaître l'initiative, un panneau a été placé au début du sentier menant au captage et à l’entrée d’un chemin de terre propice aux balades. Une façon de sensibiliser le public et de montrer que les agriculteurs se soucient aussi de l'environnement et sont prêts à faire leur part, pour peu que l'on dialogue avec eux.